La ‘cápsula del tiempo’ aborigen que ocultó herramientas durante 170 años en Australia

Un conjunto de herramientas de piedra apareció enterrado junto a un pozo en Queensland y reveló prácticas comerciales de pueblos originarios

Un conjunto de 60 herramientas de piedra, enterradas hace más de un siglo, aportó nuevas pistas sobre la vida y el comercio aborigen en Australia.
Un conjunto de 60 herramientas de piedra, enterradas hace más de un siglo, aportó nuevas pistas sobre la vida y el comercio aborigen en Australia. (Universidad Griffith/Universidad Griffith)







