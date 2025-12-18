Ciencia

Este es el hallazgo arqueológico del año que cambió la historia de la momificación humana

Un descubrimiento en Papúa Nueva Guinea reveló momias de más de 12.000 años, las más antiguas conocidas. El hallazgo replantea el origen de la momificación humana

Por La Nación / Argentina / GDA
Un descubrimiento en Papúa Nueva Guinea desplazó a Egipto y Chile como cuna de la momificación más antigua registrada.
Un descubrimiento en Papúa Nueva Guinea desplazó a Egipto y Chile como cuna de la momificación más antigua registrada. (H. Hung,Z, et al. /PNAS)







