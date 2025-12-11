Ciencia

Hallazgo sorprendente en Egipto: descubren barco de lujo de hace 2.000 años frente a la costa de Alejandría

La barcaza de 35 metros fue hallada junto al templo de Isis y podría haber participado en rituales religiosos del siglo I

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos hallaron en Egipto un barco real de 2.000 años cerca del templo de Isis. Pudo haber sido usado en ceremonias náuticas.
Arqueólogos hallaron en Egipto un barco real de 2.000 años cerca del templo de Isis. Pudo haber sido usado en ceremonias náuticas. (Christoph Gerigk y Franck Goddio/Hilti Foundation)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEgiptoAlejandríabarcoarqueología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.