Ciencia

La actividad física que Harvard calificó como ‘perfecta para hacer el resto de la vida’

Movimientos suaves, respiración profunda y concentración convierten al tai chi en una práctica accesible para personas de cualquier edad

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Por La Nación / Argentina / GDA
El tai chi y el chi kung combinan ejercicio y atención mental. Estudios y especialistas destacan sus efectos sobre la salud física y emocional.
El tai chi y el chi kung combinan ejercicio y atención mental. Estudios y especialistas destacan sus efectos sobre la salud física y emocional. (ChatGPT/Generada con IA)







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