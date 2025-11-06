KFC busca personal sin experiencia previa: vea dónde y cómo aplicar

El 10 de noviembre, KFC buscará contratar nuevo personal en su restaurante de San Carlos. No se exige experiencia previa.

KFC Costa Rica realizará una feria de empleo en San Carlos con el fin de fortalecer su equipo y brindar nuevas oportunidades laborales en comunidades estratégicas para su operación.

La actividad tendrá lugar el lunes 10 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., en el restaurante KFC San Carlos, ubicado 100 metros al sur de la Escuela Juan Bautista Solís, en Barrio San Roque, Ciudad Quesada.

Requisitos para aplicar

Los interesados deben cumplir con los siguientes requerimientos:

Primaria completa

Carné de manipulación de alimentos (opcional)

(opcional) Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados

Además, deben llevar la siguiente documentación:

Hoja de vida

Copia de cédula

Hoja de delincuencia

Copias y originales de títulos académicos

Tres cartas de recomendación

No se exige experiencia previa, por lo que representa una opción atractiva para quienes buscan iniciar su carrera en el sector de servicios.

Para más información sobre esta feria de empleo y otras vacantes, los interesados pueden consultar el perfil de KFC Costa Rica en LinkedIn.

La cadena de pollo frito llegó a Costa Rica en 1969, cuando abrió su primer restaurante en febrero de 1970, sobre el Paseo Colón. Hoy, KFC cuenta con 65 locales en todo el país.

LEA MÁS: Empleo: UNA abre vacantes con salarios de hasta ¢1,3 millones