Kenia distribuye innovador tratamiento inyectable para prevenir el VIH: ¿En qué consiste?

Kenia comenzó a administrar sus primeras dosis de un nuevo y prometedor tratamiento de prevención del VIH en un barrio popular de la capital, Nairobi.

Por AFP
Un profesional de la salud carga una jeringa con una dosis del profiláctico inyectable de acción prolongada contra el VIH (PrEP), lenacapavir, antes de administrarla a un paciente, durante su lanzamiento —que marca la primera fase del despliegue nacional— en el Riruta Health Centre, en Nairobi.
Un profesional de la salud carga una jeringa con una dosis del profiláctico inyectable de acción prolongada contra el VIH (PrEP), lenacapavir, antes de administrarla a un paciente, durante su lanzamiento —que marca la primera fase del despliegue nacional— en el Riruta Health Centre, en Nairobi. (SIMON MAINA/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

