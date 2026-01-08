Júpiter se mostrará en todo su esplendor la noche del 10 de enero: así podrá observarlo

El 10 de enero, Júpiter estará en oposición y visible toda la noche en la constelación Gémini

El planeta Júpiter alcanzará su punto de oposición al Sol este 10 de enero de 2026, lo que significa que se ubicará en su posición más cercana a la Tierra y podrá observarse durante toda la noche desde el anochecer hasta la madrugada.

La información fue suministrada por la Fundación Cientec, que explicó que en esta ocasión, el planeta se encontrará en la constelación de Gémini, cerca de la estrella Pólux.

Júpiter tendrá una magnitud de -2,7, lo que lo convierte en el segundo objeto más brillante del cielo nocturno, solo superado por Venus. El planeta se podrá identificar a simple vista, sin necesidad de telescopios o binoculares.

Durante los meses previos, Júpiter ha sido visible parcialmente en las noches, pero esta oposición permitirá su observación continua por varias horas. Solo Júpiter y Saturno serán visibles en esta época.

Cómo identificarlo

El llamado gigante del sistema solar destaca por su brillo ámbar intenso, lo que facilita su identificación incluso sin equipos especializados.

Desde Costa Rica y otros puntos del hemisferio norte, se verá próximo a las cabezas de los gemelos de la constelación Gémini, que son estrellas de primera magnitud.

Observación con telescopio

Quienes utilicen un telescopio podrán observar las bandas de colores en la atmósfera de Júpiter y también la famosa Mancha Roja, una tormenta gigantesca que se distingue cuando está orientada hacia la Tierra.

También será posible ver las cuatro lunas galileanas: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto, que Galileo Galilei identificó en 1610 al notar que ciertos puntos luminosos orbitaban alrededor del planeta y no de la Tierra.

Cientec recordó que estos satélites llevan nombres de personajes de la mitología griega vinculados con Zeus (Júpiter). La propuesta de estos nombres correspondió al astrónomo Simón Marius y se oficializó en el siglo XIX.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.