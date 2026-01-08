Ciencia

Júpiter se mostrará en todo su esplendor la noche del 10 de enero: así podrá observarlo

El planeta Júpiter se verá durante toda la noche en su punto más cercano a la Tierra, con una magnitud de -2,7

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
El 10 de enero, Júpiter estará en oposición y visible toda la noche en la constelación Gémini
El 10 de enero, Júpiter estará en oposición y visible toda la noche en la constelación Gémini (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJúpiterCientec
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.