Ciencia

La luna de Júpiter no cuenta con los elementos necesarios para albergar vida, según estudio

Un estudio científico concluyó que la luna Europa de Júpiter no posee actividad geológica suficiente para albergar vida, pese a su océano de agua salada bajo el hielo

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos determinaron que la geología estable de Europa impide procesos esenciales para la vida, aunque exista un océano bajo su superficie helada.
