Julia Roberts rompe el silencio y pide ayuda a Brad Pitt y George Clooney tras su peor fracaso

Julia Roberts buscaría apoyo en Brad Pitt y George Clooney tras fracaso en taquilla y se uniría a ellos en la próxima película de 'Ocean’s Eleven'.

La actriz Julia Roberts enfrenta un revés significativo en su carrera con el estreno de Después de la Caza (After the Hunt, 2025), un thriller psicológico dirigido por Luca Guadagnino. La producción recaudó únicamente $9 millones, lo que la convirtió en el mayor fracaso de taquilla de la artista, ganadora del Óscar por Erin Brockovich (2000).

Según el diario estadounidense National Enquirer, Roberts habría contactado a Brad Pitt y George Clooney tras la baja recaudación de su nuevo filme. El medio aseguró que la actriz se sintió decepcionada por el resultado financiero y decidió recurrir a quienes considera sus aliados más confiables en Hollywood.

La publicación señaló que Roberts planea unirse a Pitt y Clooney en uma nova entrega de la exitosa franquicia Ocean’s Eleven, proyecto que ya se encuentra en desarrollo. Para la fuente, los tres conforman una especie de “santísima trinidad” de su generación en la industria del cine.

El medio también indicó que la relación entre los tres es cercana y de mucha confianza. Según su versión, tanto Clooney como Pitt valoran a Roberts, la elogian de forma constante y le permiten tomar decisiones importantes durante las producciones.

Aunque no existe confirmación oficial sobre un nuevo trabajo conjunto, la posibilidad resulta coherente con los antecedentes. Cada vez que Roberts actuó con alguno de los dos, los resultados en taquilla fueron exitosos.

Con Pitt, protagonizó La Mexicana (2001), que con un presupuesto de $40 millones generó $145 millones. Junto a Clooney, participó en Money Monster (2016), que recaudó $93 millones con una inversión de $27 millones; y en Ticket to Paradise (2022), que tuvo ingresos por $168 millones y costó $60 millones.

En cuanto a las colaboraciones entre los tres, la saga Ocean’s Eleven destaca por su éxito comercial. La primera entrega, Ocean’s Eleven (2001), generó $450 millones con un costo de $85 millones. Ocean’s Twelve (2004) recaudó $362 millones con un presupuesto de $110 millones, y Ocean’s Thirteen (2007), en la que Roberts no participó, alcanzó $331 millones.

De acuerdo con lo mencionado por Clooney al medio E! News, la cuarta entrega de la franquicia ya recibió luz verde y se encuentra en etapa de desarrollo. Según explicó, la única dificultad actual consiste en coincidir agendas de todo el elenco, que incluye a figuras como Matt Damon, Don Cheadle, Brad Pitt y Julia Roberts.

Clooney reveló que el plan es iniciar el rodaje dentro de unos nueve o diez meses, una vez coordinadas las fechas disponibles de los actores principales. Comentó que se reunió recientemente con Roberts, y confirmó que todos siguen manteniendo una relación cercana, lo que facilitaría la nueva colaboración.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.