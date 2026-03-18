Jugo verde en el desayuno: estos son los beneficios reales para su cuerpo desde la mañana

El jugo verde hidrata, aporta vitaminas y energía, pero debe acompañarse con otros alimentos para lograr un desayuno completo.

El jugo verde se consolida como una de las opciones más elegidas en las rutinas matutinas. Su combinación de vegetales de hoja verde y frutas ofrece nutrientes en un solo vaso desde el inicio del día.

Esta bebida destaca por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Según información de Healthline, ingredientes como la col rizada, espinaca y apio aportan vitaminas A y C. Estos nutrientes fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen al cuidado de la vista.

Además, el portal Tua Saúde señala que el jugo verde contiene clorofila y polifenoles. Estos compuestos protegen las células del cuerpo. También favorecen la hidratación, sobre todo cuando se incluyen vegetales con alto contenido de agua como el pepino.

¿Por qué se recomienda en las mañanas?

El consumo en horas tempranas facilita la absorción de nutrientes. De acuerdo con Health, esta bebida brinda energía natural sin necesidad de cafeína. Esto permite activar el organismo de forma más gradual.

El jugo verde se procesa rápido por su estado líquido. Su contenido de potasio y magnesio ayuda a reducir la retención de líquidos. Esto favorece una sensación de ligereza al iniciar el día.

¿Puede sustituir el desayuno?

El jugo verde no reemplaza una comida completa. Healthline advierte que el proceso de extracción elimina gran parte de la fibra, un componente clave para la digestión.

Por esta razón, especialistas recomiendan usarlo como complemento. Se aconseja acompañarlo con alimentos sólidos que aporten proteína y fibra. Esto ayuda a mantener la energía estable por más tiempo.

¿Cómo preparar jugo verde en casa?

El sitio The Mediterranean Dish propone una receta balanceada y sencilla.

Ingredientes:

2 tazas de espinaca fresca o kale

1 pepino grande

2 tallos de apio

1 manzana verde

Un trozo pequeño de jengibre fresco

Jugo de medio limón

Preparación:

Lave y desinfecte bien los ingredientes

Corte en trozos para facilitar el proceso

Pase los ingredientes por el extractor

Agregue el jugo de limón para evitar la oxidación

Consuma de inmediato para aprovechar sus propiedades

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.