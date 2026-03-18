Ciencia

Jugo verde en el desayuno: estos son los beneficios reales para su cuerpo desde la mañana

Esta bebida combina vegetales y frutas para aportar nutrientes clave, pero expertos recomiendan no usarla como sustituto del desayuno

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Por El Universal / México / GDA
El jugo verde hidrata, aporta vitaminas y energía, pero debe acompañarse con otros alimentos para lograr un desayuno completo.
El jugo verde hidrata, aporta vitaminas y energía, pero debe acompañarse con otros alimentos para lograr un desayuno completo. (Canva stock/Multimedia Designs/Aflo Images)







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