Joven de 29 años inventa el cemento magnético y le dará la vuelta al sistema de construcción del mundo

Marco Agustín Secchi, de 29 años, desarrolló Ironplac, un cemento magnetizable que permite colgar objetos sin perforar paredes

Por La Nación / Argentina / GDA
Un estudiante argentino desarrolló Ironplac, un sistema constructivo magnetizable que permite usar las paredes como superficies funcionales.
Un joven argentino creó un material magnetizable para revestimientos que permite fijar herramientas y cuadros sin agujeros y sin dañar la pared. (IG/@ironplac/IG/@ironplac)







