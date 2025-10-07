Ciencia

Joaquinraptor: el dinosaurio carnívoro que murió con un hueso de cocodrilo atrapado en la boca

Científicos hallaron en la Patagonia al Joaquinraptor, un megaraptor de 7 metros que estaba comiendo un cocodrilo cuando murió

Por O Globo / Brasil / GDA
Dinosaurio carnívoro hallado en Argentina murió con un hueso de cocodrilo en la boca. Medía 7 metros y pesaba más de 900 kilos.
Dinosaurio carnívoro hallado en Argentina murió con un hueso de cocodrilo en la boca. Medía 7 metros y pesaba más de 900 kilos. (Gemini/Generado con IA)







