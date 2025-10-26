Ciencia

Jerusalén: arqueólogos hallan documento asirio que confirma tributo al Reino de Judá

Inscripción hallada en Jerusalén confirma contacto directo entre la corte asiria y el Reino de Judá, como describe la Biblia

Por O Globo / Brasil / GDA
Inscripción en Jerusalén revela tributo exigido por Asiria al Reino de Judá, en línea con relatos del Antiguo Testamento.
Inscripción en Jerusalén revela tributo exigido por Asiria al Reino de Judá, en línea con relatos del Antiguo Testamento. (Fundación Ciudad de David/Eliyahu Yannai)







