James Webb capta fuga masiva de atmósfera en planeta inflado y lejano

Un exoplaneta inflado pierde su atmósfera por efecto del calor estelar. James Webb reveló detalles asombrosos que cambian lo que se sabía hasta ahora

Por O Globo / Brasil / GDA
James Webb descubrió una enorme fuga de helio en un exoplaneta ligero, lo que revela pistas sobre su formación y evolución orbital.
James Webb descubrió una enorme fuga de helio en un exoplaneta ligero, lo que revela pistas sobre su formación y evolución orbital. (Canva /Canva)







