Sorpresa cósmica: el telescopio James Webb detecta una galaxia que desafía toda lógica astronómica

Alaknanda apareció solo 1.500 millones de años después del Big Bang. Su forma organizada contradice los modelos actuales sobre la evolución de las galaxias

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una galaxia espiral antigua desafía los modelos actuales sobre cómo y cuándo surgieron las primeras estructuras cósmicas complejas.
Una galaxia espiral antigua desafía los modelos actuales sobre cómo y cuándo surgieron las primeras estructuras cósmicas complejas. (NASA/CSA/ESA/Rashi Jain (NCRA-TIFR))







El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

