Ciencia

Jaguarundi reaparece en zona protegida de Brasil y cámaras captan al felino por primera vez

El felino vulnerable a la extinción apareció en una reserva amazónica de Brasil durante un monitoreo ambiental de largo plazo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cámaras instaladas en la Amazonía brasileña registraron por primera vez a un jaguarundi en Grão-Pará junto a otras 43 especies.
Cámaras instaladas en la Amazonía brasileña registraron por primera vez a un jaguarundi en Grão-Pará junto a otras 43 especies. (Programa Grande Tumucumaque/Divulgación)







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