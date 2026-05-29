Ciencia

Jaguar reaparece en montañas de Honduras tras una década y refuerza resultados de conservación

El felino fue captado en la Sierra del Merendón, en Honduras, una década después del último registro documentado en la zona

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Por Jailine González Gómez
La captura de un jaguar en una zona montañosa de Honduras fue presentada como evidencia del funcionamiento de corredores biológicos.
La captura de un jaguar en una zona montañosa de Honduras fue presentada como evidencia del funcionamiento de corredores biológicos. (Panthera-Honduras/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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