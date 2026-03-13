Ciencia

Jaguar negro con rara mutación genética protagoniza un evento inédito que podría cambiar el estudio de la especie

Científicos documentan por primera vez en libertad el apareamiento entre un jaguar con melanismo y otro de coloración habitual

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Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
Científicos documentaron por primera vez el apareamiento entre una onza negra y un macho manchado en la Amazonía. El evento revela datos inéditos.
Por primera vez, científicos registraron en la Amazonía el apareamiento entre una jaguar negra y un macho manchado, un hecho que aporta información inédita. (O Globo/University of East Anglia)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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