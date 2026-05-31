Ciencia

Isla de los gatos en Brasil: más de 700 felinos abandonados generan alerta por riesgo ambiental y sanitario

Un proyecto científico analiza cómo la sobrepoblación de felinos en una isla brasileña podría afectar personas, delfines y especies marinas

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Por O Globo / Brasil / GDA
La Isla Furtada concentra cientos de gatos abandonados. Expertos estudian posibles impactos ambientales y sanitarios vinculados a la toxoplasmosis.
La Isla Furtada concentra cientos de gatos abandonados. Expertos estudian posibles impactos ambientales y sanitarios vinculados a la toxoplasmosis. (O Globo/Custodio Coimbra)







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