Ciencia

¿Por qué los gatos nos hacen felices? Estudio revela efectos en la empatía y la salud emocional

La investigación encontró una relación entre el apego hacia los gatos y mejores herramientas para manejar emociones y vínculos sociales

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Los gatos podrían aportar beneficios emocionales en jóvenes adultos al fortalecer la empatía y mejorar la estabilidad emocional.
Los gatos podrían aportar beneficios emocionales en jóvenes adultos al fortalecer la empatía y mejorar la estabilidad emocional. (ChatGPT/Generada con IA)







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