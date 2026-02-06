Ciencia

Investigador asegura hallar señales de una civilización perdida de hace 40.000 años y desata polémica arqueológica

Símbolos antiguos hallados en distintos continentes reavivan el debate sobre los orígenes de la humanidad y una posible cultura desconocida que habría existido mucho antes de lo aceptado por la arqueología

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un investigador independiente asegura que símbolos repetidos en sitios antiguos revelan una civilización avanzada anterior a la historia conocida, aunque arqueólogos desmienten la teoría.
Un investigador independiente asegura que símbolos repetidos en sitios antiguos revelan una civilización avanzada anterior a la historia conocida, aunque arqueólogos desmienten la teoría. (Ingeborg Simon/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCarqueologíaEgipto
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.