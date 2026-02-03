Ciencia

Hallazgos frente a Egipto revelan nuevas claves del Faro de Alejandría

Una misión arqueológica internacional recuperó bloques del Faro de Alejandría y abrió nuevas líneas de estudio sobre su construcción y su valor histórico

Por La Nación / Argentina / GDA
El rescate de fragmentos del Faro de Alejandría permite a la arqueología analizar su ingeniería y reconstruir un símbolo clave del Mediterráneo antiguo.
El rescate de fragmentos del Faro de Alejandría permite a la arqueología analizar su ingeniería y reconstruir un símbolo clave del Mediterráneo antiguo. (Roland Unger/Wikimedia Commons)







