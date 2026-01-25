Ciencia

Hallan una de las siete maravillas del mundo que estuvo perdida por 700 años bajo el mar

Las 22 piezas fueron descubiertas a mediados del 2025 en el puerto de Alejandría y formaban parte de la base del Faro de Alejandría.

Por La Nación / Argentina / GDA
Así trabajaron los especialistas para rescatar las partes del acceso monumental del Faro.
Así trabajaron los especialistas para rescatar las partes del acceso monumental del Faro. (CEAlex/Gentileza GEDEON Programmes)







notas iaFaro de AlejandríaEgiptoLas Siete Maravillas del Mundo
