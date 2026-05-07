Investigación proyecta extinción de entre 7% y 16% de especies de plantas en 2100

Científicos proyectan que hasta el 16% de las especies de plantas estudiadas perderán su área de distribución y enfrentarán la extinción para el 2100.

Un estudio de modelización ecológica de la Universidad de California en Davis revela proyecciones alarmantes sobre el futuro de la flora global. Según la investigación, entre el 7% y el 16% de las especies de plantas analizadas enfrentarán un alto riesgo de extinción para finales de este siglo.

La publicación en la revista Science indica que estas especies perderán más del 90% de su área de distribución geográfica. Los científicos determinaron que la pérdida de hábitat por el cambio climático es la causa principal de esta amenaza.

Los investigadores descartaron que la extinción ocurra por la incapacidad de las plantas para cambiar de ubicación. El factor determinante es la desaparición de espacios con climas adecuados para su supervivencia.

La autora principal, Xiaoli Dong, explicó que las plantas no mueren por falta de rapidez en su reproducción. Ella afirmó que una enorme cantidad de entornos aptos dejará de existir para el año 2100.

El equipo analizó una base de datos de casi 68.000 especies vegetales de todo el mundo. Esta muestra representa el 18% de la flora mundial y permitió proyectar diversos escenarios de emisiones contaminantes.

Las zonas con mayores tasas de peligro se sitúan en el sur de Europa y el oeste de Estados Unidos. También el sur de Australia corre un riesgo elevado que afecta a plantas con gran importancia económica.

Entre las especies amenazadas destaca la Selaginella en California, un linaje con más de 400 millones de años. Asimismo, el eucalipto en Australia corre peligro pese a ser vital para la industria maderera y la biodiversidad local.

La investigadora Junna Wang señaló que regiones húmedas como la India o el sudeste asiático podrían ver un aumento de especies locales. Sin embargo, esta reorganización mundial obligará a crear nuevas estrategias de conservación ambiental.

El estudio destaca que los bancos de semillas y los jardines botánicos serán fundamentales como refugios climáticos. La gestión de los ecosistemas deberá ofrecer hogares seguros a las especies que migren por el calor extremo.