Ciencia

Investigación proyecta extinción de entre 7% y 16% de especies de plantas en 2100

La pérdida masiva de hábitat por el cambio climático superará la capacidad de adaptación de miles de especies vegetales según advierte un estudio

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Por Europa Press
Científicos proyectan que hasta el 16% de las especies de plantas estudiadas perderán su área de distribución y enfrentarán la extinción para el 2100.
Científicos proyectan que hasta el 16% de las especies de plantas estudiadas perderán su área de distribución y enfrentarán la extinción para el 2100. (Canva stocks /Maksim Goncharenok de Pexels / Talha Kugu de Pexels)







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