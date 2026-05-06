Ciencia

5 plantas que repelen mosquitos y ayudan a mantener su casa libre de insectos

Con citronela, lavanda y otras plantas aromáticas, usted puede mantener su casa libre de mosquitos sin recurrir a químicos

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Por El Universal / México / GDA
Cinco plantas como citronela, lavanda, albahaca, caléndula y menta ayudan a repeler mosquitos de forma natural, sin químicos. Bien ubicadas, protegen el hogar y aromatizan el ambiente.
Cinco plantas como citronela, lavanda, albahaca, caléndula y menta ayudan a repeler mosquitos de forma natural, sin químicos. Bien ubicadas, protegen el hogar y aromatizan el ambiente. (ChatGPT /Generada con IA)







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