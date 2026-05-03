Ciencia

Investigación liderada por científico costarricense revela el interior de glaciares y guía la búsqueda de agua en Marte

Desde la Universidad de Arizona, un investigador costarricense desarrolla tecnología con drones para detectar agua oculta en Marte

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Por Jailine González Gómez
Un radar montado en dron logró medir el espesor y la estructura interna de glaciares análogos a Marte.
Un radar montado en dron logró medir el espesor y la estructura interna de glaciares análogos a Marte. (Kylianne Chadwick/Universidad de Arizona)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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