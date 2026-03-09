Ciencia

Investigación científica identifica una ventaja competitiva en quienes son zurdos

Investigación de la Universidad de Chieti-Pescara analizó la relación entre la preferencia por la mano izquierda y distintos niveles de competitividad

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una investigación publicada en 'Scientific Reports' sugiere que la zurdera podría mantenerse en la población por ventajas en contextos competitivos.
Una investigación publicada en 'Scientific Reports' sugiere que la zurdera podría mantenerse en la población por ventajas en contextos competitivos. (Canva Stock/zoranm de Getty Images Signature/Airam Dato-on de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGzurdos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.