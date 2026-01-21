Inscripciones invisibles revelan amor, burlas y violencia en muros de Pompeya

Un equipo internacional de investigadores descubrió casi 80 inscripciones ocultas en paredes de Pompeya, en Italia, gracias al uso de tecnología computacional avanzada. Los mensajes, invisibles a simple vista, incluyen frases de amor, insultos, elogios a gladiadores y escenas de la vida cotidiana de la antigua ciudad romana.

Las inscripciones aparecieron en un corredor estratégico que conectaba la zona del teatro de Pompeya con la Vía Stabiana, uno de los ejes más transitados antes de la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d. C.. El hallazgo permitió ampliar el conocimiento sobre la interacción social en un espacio clave del centro urbano.

Tecnología para leer lo invisible

La pared estudiada se excavó hace más de 230 años y ya contenía alrededor de 200 grafitis visibles registrados por arqueólogos. Sin embargo, mediante técnicas de Imagen de Transformación de Reflectancia (RTI), los especialistas lograron analizar la textura de la argamasa y detectar nuevas grafías que el paso del tiempo ocultó.

El trabajo formó parte del proyecto internacional Bruits de couloir (Voces del corredor), desarrollado por investigadores de las universidades de la Sorbona y de Montreal, en colaboración con el Parque Arqueológico de Pompeya. La iniciativa inició en 2022 y continuó con una segunda campaña en 2025. Los resultados se publicaron el 19 de enero en la revista científica E-Journal degli Scavi di Pompei.

El proyecto integró fotogrametría, datos RTI y metadatos epigráficos en una plataforma digital tridimensional. Esta herramienta facilitó la visualización, preservación y análisis colaborativo de un patrimonio considerado frágil.

Entre los textos recuperados destacó una historia de amor atribuida a una mujer llamada Erato. También apareció una declaración amorosa de la esclava Methe hacia Cresto, en la que la mujer invocó a Venus de Pompeya para lograr armonía en la relación. Otro mensaje correspondió a una burla vulgar dirigida a una persona llamada Miccio.

Los investigadores identificaron además la descripción de un combate entre gladiadores, lo que reforzó la importancia del sector teatral como punto de encuentro social y cultural.

Según el equipo científico, estos nuevos testimonios permitieron profundizar en la vida social, afectiva, política y cultural de Pompeya. Los grafitis ofrecieron una mirada directa a las emociones, tensiones y entretenimientos de sus habitantes.

El director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, señaló que el sitio alberga más de 10.000 inscripciones. Indicó que la tecnología digital resulta clave para proteger y difundir este legado, con el fin de garantizar su conservación a largo plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.