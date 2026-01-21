Ciencia

Inscripciones invisibles revelan amor, burlas y violencia en muros de Pompeya

Tecnología avanzada reveló casi 80 inscripciones invisibles en muros de Pompeya. Los grafitis muestran amor, insultos y escenas cotidianas de la ciudad romana antes del Vesubio

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores identificaron grafitis invisibles en Pompeya mediante tecnología RTI. Los textos revelaron amor, burlas y combates de gladiadores.
Investigadores identificaron grafitis invisibles en Pompeya mediante tecnología RTI. Los textos revelaron amor, burlas y combates de gladiadores.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

