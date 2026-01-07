Ciencia

Hallazgo en Pompeya sorprende a arqueólogos: nuevas pinturas revelan secretos de una villa romana

Nuevas pinturas, salas y análisis del jardín transforman el conocimiento sobre la lujosa villa romana de Oplontis

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Murales y estructuras ocultas en Oplontis revelan el lujo y la organización de una residencia asociada a la élite romana.
Murales y estructuras ocultas en Oplontis revelan el lujo y la organización de una residencia asociada a la élite romana. (Parque Arqueológico de Pompeya/Parque Arqueológico de Pompeya)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPompeyaImperio Romano
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.