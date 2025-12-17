Ciencia

Hallan escalera subterránea que conduce a la ‘Pompeya perdida’ y abre una nueva lectura sobre la vida privada romana

Una escalera oculta llevó a especialistas a un sector desconocido que podría revelar cómo funcionaban los espacios privados de la elite romana

Por La Nación / Argentina / GDA
Arqueólogos definieron que una escalera subterránea conduce a una terraza perdida de Pompeya, lo que amplía la visión sobre su vida urbana.
notas iaJGGarqueologíaPompeya
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

