Hallan escalera subterránea que conduce a la ‘Pompeya perdida’ y abre una nueva lectura sobre la vida privada romana

Arqueólogos definieron que una escalera subterránea conduce a una terraza perdida de Pompeya, lo que amplía la visión sobre su vida urbana.

Un equipo de arqueólogos italianos desenterró una escalera oculta que conduce a un sector desconocido de Pompeya. La primera hipótesis describió un salón de fiesta reservado para la elite, lo que podría modificar la comprensión actual del yacimiento destruido por el Vesubio en el año 79 d. C.

El hallazgo generó atención internacional porque Pompeya conserva estructuras originales, a diferencia de otros vestigios romanos afectados por siglos de deterioro. Sus calles y edificios se mantienen como en la antigüedad, lo que la convierte en una referencia clave para estudiar la vida urbana clásica.

En un informe reciente, el parque pompeyano explicó que los especialistas observaron desde tiempo atrás parte de la escalera. Sin embargo no identificaron adónde conducía. Tras excavar sus laterales, concluyeron que podría llegar a una terraza destinada a reuniones privadas.

Durante siglos, la ceniza volcánica cubrió las casas y creó la idea de construcciones de una sola planta. El parque señaló que muchas residencias poseían dimensiones mayores porque los pisos principales quedaron enterrados cinco metros, igual que los sótanos.

El comunicado agregó que el proyecto incluyó modelos digitales 3D elaborados en Berlín. Estas imágenes aportaron claridad sobre zonas aún no excavadas. Todo formó parte del programa Pompeya Reset, cuyo objetivo es conservar un registro digital completo de la ciudad.

Para evaluar la técnica de escaneo, los expertos analizaron la Casa de Tiaso, conocida por una escalera que no llega a ningún punto visible. En un inicio se creyó que conducía a un segundo nivel destruido. Después se propuso que pudo funcionar como una torre para observar el horizonte y sostener encuentros privados.

El parque indicó que la hipótesis describe una estructura usada para observar la ciudad, el golfo y las estrellas por la noche. También mencionó que el arte pompeyano retrata torres como elementos habituales de las villas de la elite urbana.

El director del parque, Gabriel Zuchtriegel, señaló que el trabajo arqueológico en Pompeya implica procesos complejos que combinan excavaciones, estudio comparado y reconstrucciones basadas en datos no invasivos. Indicó que estas tareas permiten ordenar piezas faltantes para ampliar la comprensión del sitio.

El proyecto “Pompeya Perdida” busca valorar las plantas superiores aún invisibles, consideradas esenciales para entender la vida doméstica romana. La integración de la información en modelos 3D facilita la formulación de hipótesis que expliquen la experiencia urbana, la organización de espacios y las dinámicas sociales de aquel periodo.

