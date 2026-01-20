Ciencia

Ingeniero descubre un nuevo cometa desde España durante pruebas técnicas

El hallazgo ocurrió mientras se probaba nueva tecnología de observación espacial en Almería. El objeto detectado mostró una cola visible y abrió nuevas líneas de estudio astronómico

Por Europa Press
El hallazgo del cometa P/2025 W3 fortalece el papel del Observatorio de Calar Alto en la detección de objetos cercanos a la Tierra y la investigación espacial europea.
El hallazgo del cometa P/2025 W3 fortalece el papel del Observatorio de Calar Alto en la detección de objetos cercanos a la Tierra y la investigación espacial europea. (CAHA/CAHA)







