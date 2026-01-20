Ingeniero descubre un nuevo cometa desde España durante pruebas técnicas

El hallazgo del cometa P/2025 W3 fortalece el papel del Observatorio de Calar Alto en la detección de objetos cercanos a la Tierra y la investigación espacial europea.

Un ingeniero aeroespacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) descubrió un nuevo cometa desde el Observatorio de Calar Alto, en Almería, durante pruebas técnicas con el telescopio Schmidt. El hallazgo se registró a finales de noviembre y recibió reconocimiento oficial días después por parte de la Unión Astronómica Internacional.

El cometa fue denominado P/2025 W3 ‘Kresken’, en honor a Rainer Kresken, ingeniero adscrito al Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra (Neocc) de la ESA. El reconocimiento oficial se dio el 6 de diciembre, según el Centro de Planetas Menores.

El descubrimiento ocurrió la noche del 28 de noviembre de 2025. Kresken realizaba pruebas de una nueva cámara CMOS instalada en el telescopio Schmidt del Observatorio de Calar Alto, ubicado en Gérgal, provincia de Almería. La observación se ejecutó de forma remota desde Darmstadt, Alemania, como parte del programa de Seguridad Espacial de la agencia.

Durante la prueba, el telescopio se orientó hacia un campo de la constelación de Géminis, cerca de las estrellas Cástor y Pólux. Al analizar imágenes de campo amplio, el ingeniero detectó un objeto tenue con una cola delgada y alargada. En observaciones posteriores, el objeto mostró un ligero desplazamiento, mientras la cola se mantenía visible, lo que confirmó su naturaleza cometaria.

Imagen del descubrimiento del cometa P/2025 W3 (Kresken), que aparece como un fino trazo horizontal en el centro (las estrellas del campo aparecen como trazos diagonales). (R. Kresken / ESA / CAHA./R. Kresken / ESA / CAHA.)

Kresken cuenta con experiencia como codescubridor de más de 100 asteroides. Explicó que la combinación de la nueva cámara y el telescopio permitió detectar objetos extremadamente débiles, como este cometa.

Observaciones adicionales indicaron que el objeto podría corresponder a un asteroide activo del cinturón principal, una región ubicada entre Marte y Júpiter con forma de anillo. Esta zona registra 1.300.000 asteroides. El cometa gira alrededor del Sol cada cuatro años, con una órbita elipsoidal y una distancia mínima de al menos 300 millones de kilómetros respecto a la estrella.

Los cometas del cinturón principal se consideran asteroides activos. Algunos muestran actividad por sublimación de hielo, mientras otros liberan polvo por impactos o pérdida de masa debido a la rotación. En el caso del cometa Kresken, los especialistas indicaron que se requerirá más tiempo para determinar el mecanismo que provocó su activación.

Este hallazgo representa el tercer cometa asociado al telescopio Schmidt. El primero fue el cometa Kohoutek (C/1973 E1), descubierto en 1973 cuando el instrumento operaba en Hamburgo. El segundo fue el cometa Thiele (C/1985 T1), detectado en 1985 desde Calar Alto y considerado el primer cometa descubierto desde España desde 1932.

El director del centro Neocc de la ESA, Luca Conversi, señaló que la actualización del sistema de observación resultó clave para fortalecer la cooperación científica. Destacó que la cámara Schmidt de Calar Alto figura entre las cinco mejores instalaciones del mundo para el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra (NEO).

La nueva cámara ofrece mayor sensibilidad, un campo de visión más amplio, mejor resolución y tiempos de lectura más rápidos, lo que optimiza las labores de búsqueda y seguimiento de estos cuerpos espaciales.

