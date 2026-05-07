Ciencia

Infusión de manzanilla: estos son los 5 beneficios que podrían ayudar al hígado graso y la digestión

La infusión de manzanilla contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que podrían favorecer la digestión y apoyar la salud del hígado graso

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La manzanilla destaca por sus antioxidantes y por su posible aporte al bienestar digestivo y hepático dentro de hábitos saludables.
La manzanilla destaca por sus antioxidantes y por su posible aporte al bienestar digestivo y hepático dentro de hábitos saludables. (Canva stock/Rouzes de Getty Images Signature / Julia Baade)







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