Infusión de manzanilla: estos son los 5 beneficios que podrían ayudar al hígado graso y la digestión

La manzanilla destaca por sus antioxidantes y por su posible aporte al bienestar digestivo y hepático dentro de hábitos saludables.

La infusión de manzanilla figura entre las bebidas naturales más utilizadas para apoyar la digestión y el bienestar hepático. Sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios favorecen el equilibrio del organismo y podrían contribuir al cuidado del hígado dentro de hábitos saludables.

Un estudio publicado en la revista Journal of Food Composition and Analysis en 2024 señaló que la manzanilla contiene flavonoides y otros compuestos bioactivos asociados con la reducción de la inflamación y la protección celular frente al estrés oxidativo. Estos factores se relacionan con la salud digestiva y hepática.

El consumo regular de esta infusión también se vinculó con una mejor digestión y con el alivio de molestias gastrointestinales leves.

5 beneficios de la manzanilla para el hígado y la digestión

La manzanilla mantiene una amplia presencia en la alimentación cotidiana debido a su perfil suave y a su uso tradicional como apoyo digestivo.

1. Apoyo al funcionamiento hepático

La bebida puede contribuir al equilibrio de los procesos naturales del hígado. Su acción antioxidante se relaciona con la protección de las células frente al daño oxidativo.

2. Favorece el equilibrio digestivo

La manzanilla ayuda a promover una digestión más estable. Además, favorece el confort gastrointestinal durante el día.

3. Sensación de bienestar después de las comidas

El consumo de esta infusión puede colaborar con la disminución de la incomodidad tras comidas abundantes.

4. Apoyo al bienestar intestinal

Sus propiedades contribuyen a mantener un entorno digestivo más equilibrado y podrían favorecer la regularidad intestinal.

5. Efecto relajante en el sistema digestivo

La acción calmante de la manzanilla puede ayudar a disminuir la tensión relacionada con molestias estomacales leves.

El papel de la manzanilla en el bienestar hepático

El cuidado del hígado depende de factores como la alimentación, la actividad física y otros hábitos saludables. Dentro de ese contexto, la infusión de manzanilla puede funcionar como complemento para apoyar el equilibrio digestivo y hepático.

Entre los posibles beneficios asociados con esta bebida destacan:

Apoyo frente al estrés oxidativo.

Contribución al equilibrio inflamatorio.

Mejora indirecta de la carga metabólica del hígado gracias a una digestión más estable.

Complemento en procesos naturales de depuración del organismo.

Apoyo general al sistema digestivo y hepático.

Los especialistas recuerdan que ninguna infusión sustituye tratamientos médicos ni hábitos saludables. El bienestar del hígado requiere alimentación balanceada, hidratación y seguimiento profesional cuando existen enfermedades hepáticas como el hígado graso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.