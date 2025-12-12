Esto es lo que puede tomar antes de dormir para limpiar el hígado graso de forma natural

El hígado graso puede tratarse con infusiones naturales como manzanilla, boldo y diente de león, acompañadas de buenos hábitos.

El hígado cumple funciones vitales para el organismo. Este órgano participa en la digestión de alimentos, almacena energía y elimina toxinas, según el sitio especializado Medline Plus.

Cuando este órgano presenta acumulación de grasa, el problema puede convertirse en una amenaza mayor si no se atiende de manera adecuada. El hígado graso está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Por esa razón, muchas personas buscan opciones naturales para apoyar su función y evitar complicaciones.

La Clínica Mayo explicó que el hígado tiene un tamaño similar al de una pelota de fútbol. Se encuentra en el lado derecho del abdomen, debajo de la caja torácica. Este órgano participa en más de 500 funciones distintas, entre ellas, purificar la sangre y regular sustancias químicas. También almacena el 13% del volumen total de sangre.

Hábitos para proteger el hígado

Saleh Al Qahtani, director de investigación clínica de la Universidad de Johns Hopkins, compartió varias recomendaciones para mantener la salud del hígado:

Limitar el consumo de alcohol.

Lavar bien frutas y vegetales.

Evitar el contacto con toxinas.

Tener precaución con los medicamentos.

Mantener una alimentación balanceada.

Realizar ejercicio de forma regular.

Además, recomendó el consumo de bebidas naturales que ayudan a desintoxicar el hígado.

Infusiones recomendadas para limpiar el hígado

Estas son algunas infusiones naturales que pueden ayudar a depurar el hígado de forma efectiva. Es recomendable consumirlas en la noche, antes de dormir.

1. Té de manzanilla

La manzanilla es conocida por aliviar malestares digestivos. No obstante, también se utiliza como una bebida depurativa. Protege las mucosas del estómago y del hígado. Además, facilita la digestión y contribuye a eliminar toxinas, según el portal WeLife.

2. Infusión de boldo

El boldo tiene propiedades antiinflamatorias, diuréticas y antioxidantes. Estimula la producción de bilis, lo que favorece la digestión de grasas y la eliminación de toxinas. Así lo señaló el sitio especializado Dosfarma.

3. Té de diente de león

El diente de león es una planta medicinal que ganó popularidad por su capacidad depurativa. Mejora el funcionamiento hepático y contiene compuestos antiinflamatorios. Estos elementos ayudan a eliminar residuos y toxinas del cuerpo, según el mismo sitio.

Recomendaciones adicionales

Para mantener el hígado saludable, también se sugiere:

Seguir una dieta equilibrada.

Hacer actividad física constante.

Tomar suficiente agua.

Evitar el exceso de bebidas alcohólicas.

Antes de consumir estas infusiones, es importante consultar al médico, especialmente si se trata de personas con enfermedades hepáticas o condiciones médicas preexistentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.