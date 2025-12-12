Salud

Esto es lo que puede tomar antes de dormir para limpiar el hígado graso de forma natural

Tres infusiones naturales ayudan a depurar el hígado graso y pueden consumirse antes de dormir como complemento de una dieta saludable

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El hígado graso puede tratarse con infusiones naturales como manzanilla, boldo y diente de león, acompañadas de buenos hábitos.
El hígado graso puede tratarse con infusiones naturales como manzanilla, boldo y diente de león, acompañadas de buenos hábitos. (Canva/Canva)







