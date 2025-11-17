Incendio en histórica taverna de Estados Unidos llevó al hallazgo de 4.500 artefactos antiguos

La destrucción del museo en Ohio reveló miles de artefactos que narran la vida de los primeros pobladores de Troy en el siglo XIX.

Un incendio ocurrido en diciembre de 2024 destruyó la Taverna Overfield, una estructura construida en 1808 en la ciudad de Troy, en Ohio, Estados Unidos. El siniestro dejó en ruinas el edificio, pero abrió paso a una significativa excavación arqueológica.

Expertos y voluntarios iniciaron trabajos en el terreno, que anteriormente albergaba un museo. Durante diez días de octubre de 2025, con el respaldo de la firma Ohio Valley Archaeology, Inc. (OVAI), lograron recuperar cerca de 4.500 piezas históricas.

Entre los objetos encontrados hay fragmentos de cerámica pintada, joyas, botones, una pederneira, una cuenta de vidrio, corchos de botella y monedas antiguas. Destacan una moneda de medio dólar de 1817 y otra de 1 centavo de 1846. Según el director del museo, M. Chris Manning, estos hallazgos podrían haber sido usados en la época en que la taverna estaba en funcionamiento.

La Taverna Overfield fue construida por Benjamin y Margaret Overfield como un punto clave para la comunidad. En el primer nivel se ofrecían comidas y bebidas, mientras que en la planta superior se realizaban foros, subastas y actividades políticas. El edificio se restauró en 1948 y funcionó como museo durante décadas, hasta su destrucción.

El trabajo arqueológico reveló también estructuras subterráneas, entre ellas una base de piedra caliza con pavimento de ladrillo, posiblemente utilizada como bodega o casa de hielo. Además, se encontraron restos de animales, en su mayoría de cerdo y pez, lo que proporciona pistas sobre los hábitos alimentarios de los primeros habitantes.

Según registros históricos, en 1810 la familia Overfield era propietaria de 78 cerdos. Parte de los huesos encontrados podría corresponder a esos animales.

Algunos artefactos datan del siglo XX, mientras que otros son aún más antiguos, como fragmentos de puntas de flecha prehistóricas. Todo el material será sometido a un análisis detallado en los laboratorios de OVAI, ubicados en Columbus.

El museo espera reabrir sus puertas a finales de 2027, con una exposición que incluirá parte de los objetos recuperados. Pese a la pérdida del edificio original, el equipo ve esta excavación como una oportunidad para enriquecer el conocimiento sobre la historia local de Troy.

