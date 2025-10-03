Ciencia

Impresionantes imágenes muestran cómo los antibióticos destruyen las bacterias

Investigadores británicos mostraron cómo antibióticos destruyen bacterias activas y revelaron por qué las células dormidas resisten los tratamientos

Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio en Inglaterra evidenció el mecanismo de la polimixina contra bacterias y la clave de la resistencia en células inactivas.
Estudio en Inglaterra evidenció el mecanismo de la polimixina contra bacterias y la clave de la resistencia en células inactivas. ( Carolina Borrelli, Edward Douglas et al. / Nature Microbiology/Carolina Borrelli, Edward Douglas et al. / Nature Microbiology)







