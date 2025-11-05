Ciencia

Impactantes imágenes revelan a la mayor medusa del mundo nadando en Canadá

Bajo las aguas del Mar de Salish, en Canadá, un cinegrafista captó a la gigantesca medusa melena de león, especie cuyos tentáculos pueden superar los 35 metros

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un cinegrafista captó a la medusa más grande del planeta en Canadá. Tiene tentáculos de hasta 37 metros y un diámetro de 2,3 metros.
Un cinegrafista captó a la medusa más grande del planeta en Canadá. Tiene tentáculos de hasta 37 metros y un diámetro de 2,3 metros. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCanadáMar de Salishmedusamedusa melena de león
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.