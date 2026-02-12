Ciencia

Impactante imagen satelital revela enorme grieta de 128 km en el lago Erie congelado entre Estados Unidos y Canadá

Imágenes satelitales muestran cómo la fractura cruzó la frontera entre Canadá y Estados Unidos en menos de cuatro horas

Por O Globo / Brasil / GDA
La cobertura de hielo superó 95% tras semanas de frío intenso y aún existe posibilidad de congelamiento total.
La cobertura de hielo superó 95% tras semanas de frío intenso y aún existe posibilidad de congelamiento total. (CSU/CIRA y NOAA)







notas iaJGGEstados UnidosCanadálago Erie
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

