Impactante imagen satelital revela enorme grieta de 128 km en el lago Erie congelado entre Estados Unidos y Canadá

La cobertura de hielo superó 95% tras semanas de frío intenso y aún existe posibilidad de congelamiento total.

Un video satelital registró el momento exacto en que una grieta de 128 km se abrió en la superficie congelada del lago Erie. El fenómeno ocurrió el domingo 8 y se extendió desde Port Burwell, en Canadá, hasta Cleveland, en Estados Unidos, en menos de cuatro horas.

Las imágenes muestran cómo la estructura de hielo cambió con rapidez. El lago Erie es uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte y se ubica en la frontera entre ambos países.

Cobertura de hielo alcanzó niveles inusuales

El episodio ocurrió tras semanas de frío intenso que provocaron una cobertura de hielo poco común en el lago. Datos del Laboratorio de Investigación Ambiental de los Grandes Lagos indican que la superficie congelada pasó de menos de 2% el 14 de enero del 2026 a casi 85% el 21 de enero.

Al cierre de ese mes, el índice superó 95%. Ese nivel se acerca a un congelamiento total. Se trata de un evento poco frecuente.

Según el sitio especializado IFLScience, el aumento fue acelerado. El lago no suele alcanzar esa cobertura en la mayoría de los inviernos.

Aún es posible un congelamiento total

La aparición de la fissura no implica el fin de la ola de frío. Análisis de AccuWeather señalaron que el lago Erie aún podría llegar a 100% de cobertura si persisten las temperaturas extremas y disminuyen los vientos.

Las ráfagas intensas fragmentan la capa superficial. Ese efecto impide que el hielo se consolide como una placa continua.

Un aumento moderado en las temperaturas a mediados de febrero podría reducir la posibilidad de un congelamiento completo.

¿Por qué se forman estas grietas?

Las grietas en el hielo suelen relacionarse con el estrés térmico. Cambios bruscos de temperatura provocan expansión o contracción súbita del hielo. Esa variación genera tensiones internas que se liberan en forma de fracturas extensas.

La presencia de la abertura no significa un colapso de la cobertura. El hielo en lagos funciona como un sistema dinámico. Está sometido a fuerzas térmicas y mecánicas constantes.

Lo que destaca en este caso es la magnitud de la fractura.

Un fenómeno poco frecuente pero no inédito

Desde que existen registros en la década de 1970, el lago Erie se congeló por completo en tres ocasiones. La más reciente ocurrió en febrero de 1996.

El lago se acercó a la cobertura total en 2025, 2018, 2015, 2014 y 2011.

Entre los Grandes Lagos, el Erie es el más vulnerable al congelamiento debido a su menor profundidad promedio. Esa condición favorece un enfriamiento más rápido y una mayor extensión de hielo en invierno.

Impacto en el clima regional

El lago Erie cumple un papel clave en el clima regional. Durante el invierno actúa como un motor meteorológico mediante el fenómeno conocido como nieve con efecto de lago.

Este proceso ocurre cuando aire frío y seco del Ártico cruza aguas relativamente más cálidas. El aire absorbe vapor de agua y calor.

Cuando esa masa llega al continente se enfría con rapidez. Luego descarga grandes volúmenes de nieve en zonas como Buffalo, en el estado de Nueva York, y Erie, en Pensilvania.

Si el lago alcanza un congelamiento total, el mecanismo casi se detiene. La capa de hielo bloquea la evaporación y reduce la formación de intensas nevadas asociadas a este fenómeno.

El video de la grieta expone la fuerza de los procesos naturales que moldean el lago Erie, incluso cuando su superficie parece sólida e inmutable.

