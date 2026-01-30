Ciencia

Bajo cero: las cataratas del Niágara parecen congeladas por el frío extremo, pero siguen en movimiento

Una masa de aire ártico cubre el noreste de América del Norte. El hielo domina el paisaje, pero el agua nunca se detiene

Por Jailine González Gómez
Las cataratas del Niágara lucen congeladas por temperaturas bajo cero. No lo están. La ciencia explica por qué.
Las cataratas del Niágara lucen congeladas por temperaturas bajo cero. No lo están. La ciencia explica por qué. (Canva/Canva)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

