Iguana rosada de Galápagos impulsa nuevas acciones científicas para evitar su extinción

Acciones científicas y apoyo nacional fortalecen la protección de la iguana rosada, especie endémica en riesgo crítico en el volcán Wolf.

La iguana rosada de Galápagos (Conolophus marthae), especie endémica del volcán Wolf en la isla Isabela ubicada en Ecuador, enfrenta un riesgo crítico de extinción debido a la presión de especies invasoras y a la limitada capacidad reproductiva de su población adulta.

Este reptil, descubierto en 2009 por el Parque Nacional Galápagos, cuenta con una población estimada entre 200 y 300 individuos y solo habita en ese punto del archipiélago, según información de Metropolitan Touring.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la clasifica en Peligro Crítico, ya que su desaparición en el volcán implicaría su extinción global. Su color rosado se asocia a la falta de pigmentación, que deja ver la sangre en los capilares superficiales.

Juan Alejo Chávez, gerente de Proyectos de Conservación de la Fundación Jocotoco, indicó que la longevidad de la especie ha permitido su permanencia, aunque gran parte de los ejemplares actuales ya no está en etapa reproductiva. Por ello, se requiere garantizar que las nuevas generaciones lleguen a la madurez.

El aislamiento que favoreció su evolución también la vuelve vulnerable. La presencia de gatos ferales y ratas afecta nidos y crías, lo que compromete su continuidad. Además, las iguanas cumplen funciones ecológicas clave al remover el suelo y dispersar semillas, contribuyendo al equilibrio del ecosistema del volcán Wolf.

Para enfrentar estas amenazas, Metropolitan Touring y la Fundación Jocotoco apoyan a la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) en acciones de recuperación ambiental mediante el control de especies invasoras. El convenio se firmó en octubre con la participación de autoridades del parque y representantes de ambas organizaciones.

Equipos de Jocotoco y guardaparques de la DPNG colocan trampas selectivas y fortalecen las acciones de restauración ecológica. La labor implica largas navegaciones, ascenso por terrenos rocosos y trabajo en condiciones climáticas extremas.

Christian Sevilla, director de Ecosistemas del Parque Nacional Galápagos, afirmó que la suma de esfuerzos del país, las organizaciones científicas y aliados privados resulta esencial para mejorar las posibilidades de supervivencia de las crías.

En julio de 2025, la DPNG anunció el hallazgo de nuevas crías de iguana rosada, hecho que no se registraba desde hace más de una década. Cámaras trampa y observaciones directas confirmaron la presencia de juveniles.

Para Chávez, este hallazgo indica que las acciones desarrolladas empiezan a generar efectos positivos, aunque persisten las amenazas en las primeras etapas de vida.

La historia de la iguana rosada representa un linaje evolutivo único en un entorno desafiante. Para Metropolitan Touring, apoyar este proyecto reafirma su compromiso con la conservación del archipiélago e invita a valorar la biodiversidad del Ecuador.

Según Sevilla, la conservación avanza mediante el trabajo conjunto de Ecuador, la ciencia y las entidades que protegen los ecosistemas. El proyecto en el volcán Wolf refleja esa articulación y contribuye a resguardar una especie única en el mundo.