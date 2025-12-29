Ciencia

Huevos fosilizados de titanosaurios hallados en España revelan un misterio de la prehistoria europea

El yacimiento de Poyos mostró dos tipos de huevos de titanosaurios en un mismo estrato y abrió nuevas líneas de investigación sobre la fauna del Cretácico

Por La Nación / Argentina / GDA
Cuatro huevos fosilizados en España evidenciaron una coexistencia rara de titanosaurios y aportaron datos clave sobre su distribución y comportamiento.
Cuatro huevos fosilizados en España evidenciaron una coexistencia rara de titanosaurios y aportaron datos clave sobre su distribución y comportamiento. (Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha/Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha)







