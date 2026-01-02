Ciencia

Hubble detecta un caótico nacimiento de planetas a 1.000 años luz de la Tierra

Una imagen inédita del telescopio Hubble expone un gigantesco disco de gas y polvo, con formas caóticas y asimétricas, que permite observar cómo podrían surgir planetas en condiciones extremas del universo

Por Silvia Ureña Corrales
Astrónomos detectaron con Hubble el mayor disco protoplanetario registrado. Su forma caótica y tamaño récord desafían los modelos clásicos de formación planetaria.
Astrónomos detectaron con Hubble el mayor disco protoplanetario registrado. Su forma caótica y tamaño récord desafían los modelos clásicos de formación planetaria. (Space Telescope Science Institut/NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch (CfA); Procesamiento de imágenes: Joseph DePasquale (STScI))







Silvia Ureña Corrales

