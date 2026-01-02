Hubble detecta un caótico nacimiento de planetas a 1.000 años luz de la Tierra

Astrónomos detectaron con Hubble el mayor disco protoplanetario registrado. Su forma caótica y tamaño récord desafían los modelos clásicos de formación planetaria.

El proceso de formación de planetas continúa revelando escenarios inesperados. Un reciente hallazgo científico mostró que estos entornos pueden ser mucho más extremos y desordenados de lo que se creía hasta ahora.

Astrónomos que utilizan el Hubble Space Telescope identificaron el disco protoplanetario más grande jamás observado, que rodea a una estrella joven ubicada a unos 1.000 años luz de la Tierra. El descubrimiento se publicó en The Astrophysical Journal.

El objeto, conocido como IRAS 23077+6707, presenta un tamaño cercano a 400.000 millones de millas, unas 40 veces el diámetro del sistema solar hasta el borde del cinturón de Kuiper. La estructura es tan extensa que oculta por completo a la estrella central, que podría ser una estrella masiva o un sistema binario.

Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo es su estructura caótica y turbulenta. Las imágenes en luz visible captadas por Hubble revelaron filamentos de gas y polvo que se elevan muy por encima y por debajo del disco, algo nunca observado con este nivel de detalle en sistemas similares.

El análisis mostró además una asimetría marcada. Las prolongaciones verticales solo aparecen en uno de los lados del disco, mientras el otro presenta un borde abrupto y sin filamentos visibles. Según los investigadores, esta diferencia sugiere procesos dinámicos activos, como la caída reciente de material o interacciones con el entorno cercano.

El sistema recibió el apodo Dracula’s Chivito debido al origen cultural de los científicos que lideraron el estudio. La forma del disco, observada casi de canto, recuerda a una hamburguesa, con una franja oscura central flanqueada por capas brillantes de polvo y gas.

Los científicos consideran que este disco podría contener entre 10 y 30 veces la masa de Júpiter, lo que lo convierte en un entorno con abundante material para formar múltiples planetas gigantes. Esta característica lo perfila como un laboratorio natural para estudiar cómo nacen los sistemas planetarios en condiciones extremas.

Observaciones previas del James Webb Space Telescope habían detectado indicios de estructuras similares en otros discos, pero este hallazgo permite analizarlas en luz visible con un nivel de detalle sin precedentes.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre los mecanismos de formación planetaria y abre nuevas líneas de investigación sobre cómo influyen estos ambientes caóticos en la evolución de los planetas. Los astrónomos prevén continuar el seguimiento del sistema con futuras observaciones.