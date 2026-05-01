Hubble capta galaxia espiral con intensa formación estelar a 53 millones de años luz

Una galaxia espiral brillante llena de cúmulos estelares destaca en una nueva imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA. Se trata de NGC 3137, ubicada a 53 millones de años luz en la constelación de Antlia. Este objeto cercano permite estudiar con detalle el ciclo de vida de las estrellas y observar un sistema similar a la Vía Láctea.

La galaxia forma parte del grupo NGC 3175, un conjunto que presenta características comparables al Grupo Local. Este grupo incluye dos grandes galaxias espirales: NGC 3137 y NGC 3175. En el caso del Grupo Local, las principales son la Vía Láctea y Andrómeda. Ambos sistemas contienen además varias galaxias enanas. En el grupo NGC 3175 se identificaron más de 500 candidatas, aunque el número exacto aún no se define.

La imagen del Hubble revela la estructura de NGC 3137 con gran precisión. Se construyó a partir de observaciones en seis bandas de color. El núcleo galáctico está rodeado por nubes de polvo y alberga un agujero negro con una masa estimada en 60 millones de veces la del Sol. La inclinación de la galaxia ofrece una vista clara de sus brazos espirales difusos. También aparecen estrellas de la Vía Láctea y galaxias más lejanas en el fondo.

Los elementos más llamativos son los cúmulos estelares jóvenes. La galaxia presenta agrupaciones de estrellas azules brillantes y nubes de gas rojo. Estas características indican regiones activas de formación estelar con estrellas calientes aún dentro de sus nebulosas de origen.

El interés científico se centra en estos cúmulos. El Hubble participa en un programa de observación identificado como 17502. Este proyecto analiza cúmulos estelares en 55 galaxias cercanas. Los datos permiten determinar la edad de las estrellas y estudiar su evolución, desde etapas tempranas hasta poblaciones más antiguas.

Las observaciones forman parte del programa PHANGS, una iniciativa internacional que integra datos de varios observatorios. Entre ellos figuran el Telescopio Espacial James Webb y el radiotelescopio ALMA. La combinación de capacidades ópticas, infrarrojas y de radio permite obtener una visión detallada de la formación estelar en el universo cercano.