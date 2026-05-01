Ciencia

Hubble capta galaxia espiral con intensa formación estelar a 53 millones de años luz

Una imagen del Hubble revela detalles ocultos de una galaxia cercana. Sus cúmulos brillantes y regiones activas ofrecen claves sobre cómo nacen y evolucionan las estrellas en el universo

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Por Silvia Ureña Corrales
Imagen del Hubble revela detalles de NGC 3137 y su intensa actividad estelar en un grupo galáctico cercano.
Imagen del Hubble revela detalles de NGC 3137 y su intensa actividad estelar en un grupo galáctico cercano. (ESA/Hubble y NASA, D. Thilker y el equipo PHANGS-HST/ESA/Hubble y NASA, D. Thilker y el equipo PHANGS-HST)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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