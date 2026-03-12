Ciencia

Hombre sale a nadar y encuentra una espada medieval por segunda vez

Estudiante de la Universidad de Haifa encontró el arma medieval en la costa de Israel. Investigadores analizan el objeto para entender la presencia de cruzados

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Espada medieval hallada en el mar de Israel abre nuevas pistas sobre cruzados europeos y actividad marítima durante las Cruzadas.
Espada medieval hallada en el mar de Israel abre nuevas pistas sobre cruzados europeos y actividad marítima durante las Cruzadas. (Yoav Bornstein/Universidade de Haifa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEspadaIsrael
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.