Nadaba en el Mediterráneo y encontró una espada de 800 años: el sorprendente hallazgo que revela una batalla de las Cruzadas

Un estudiante descubrió una espada medieval bajo el mar frente a Israel. El arma estuvo oculta durante ocho siglos y podría estar ligada a una batalla de las Cruzadas

Por La Nación / Argentina / GDA
Una espada del siglo XII apareció en el Mediterráneo cerca de Israel. El hallazgo permite estudiar combates navales y la presencia cruzada en Tierra Santa.
Una espada del siglo XII apareció en el Mediterráneo cerca de Israel. El hallazgo permite estudiar combates navales y la presencia cruzada en Tierra Santa. (Shlomi Katzin/Autoridad de Antigüedades de Israel)







