Ciencia

Hombre reparó sus dientes con hilo de oro de 20 quilates hace 500 años

La mandíbula encontrada en una iglesia medieval mostró una técnica dental poco común utilizada entre los siglos XV y XVII

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores descubrieron en Escocia una puente dental medieval hecha con hilo de oro de 20 quilates en restos humanos.
Investigadores descubrieron en Escocia una puente dental medieval hecha con hilo de oro de 20 quilates en restos humanos. (Jenna Dittmar/British Dental Journal)







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