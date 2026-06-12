Ciencia

Hombre graba inusual captura de un tiburón blanco en Massachusetts y su liberación sorprende a visitantes

El pescador tardó cerca de 40 minutos en acercar el animal a la orilla antes de retirarle el anzuelo y devolverlo al mar

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Por O Globo / Brasil / GDA
La inesperada captura de un tiburón blanco en una playa de Nantucket quedó registrada en video y atrajo la atención de numerosos visitantes.
La inesperada captura de un tiburón blanco en una playa de Nantucket quedó registrada en video y atrajo la atención de numerosos visitantes. (IG: @bryner_oliveira/O Globo)







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