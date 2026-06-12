Hombre graba inusual captura de un tiburón blanco en Massachusetts y su liberación sorprende a visitantes

La inesperada captura de un tiburón blanco en una playa de Nantucket quedó registrada en video y atrajo la atención de numerosos visitantes.

Un tiburón blanco de aproximadamente 2 metros fue capturado de forma accidental por un pescador y luego liberado en una playa de la isla de Nantucket, en Massachusetts, Estados Unidos. El hecho ocurrió el domingo 7 de junio y llamó la atención de decenas de personas que se encontraban en el lugar.

El episodio quedó registrado en video por Bryner Oliveira, un brasileño de 35 años originario de Coronel Fabriciano, en Minas Gerais. El hombre observaba el atardecer junto a varios amigos cuando presenció la inesperada escena.

Según relató Oliveira, el pescador tardó cerca de 40 minutos en acercar al tiburón hasta la orilla. Después necesitó alrededor de 15 segundos para retirar el anzuelo y devolver el animal al mar.

El brasileño indicó que la experiencia resultó emocionante y también generó preocupación debido a la cercanía del depredador con la playa.

El hecho provocó la curiosidad de quienes se encontraban en la zona. Oliveira explicó que en Nantucket algunos pescadores suelen capturar tiburones de menor tamaño, pero aseguró que nunca había visto ni escuchado sobre la captura de un tiburón blanco en la isla desde que llegó a vivir allí.

Actualmente, Oliveira reside en Nantucket y trabaja en el sector de la carpintería.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.