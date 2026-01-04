Ciencia

Hitos científicos de 2025: desde el telescopio más potente hasta la edición genética

En un año marcado por caos en el financiamiento de la ciencia, cambio climático y peligros de la contaminación; fuimos testigos del telescopio más potente hasta hoy, la terapia génica personalizada y el mejor avance hasta la fecha en la búsqueda de una vacuna contra VIH

Por Nicola Jones / Knowable en Español
Composición fotográfica con tres imágenes que ilustran tres de los hitos científicos de este 2025.
El 2025 fue un año tumultuoso para la ciencia, con algunos avances alentadores y frustrantes reveses en la financiación. (Revista Knowable/Composición fotográfica hecha en Canva)







