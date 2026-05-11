Ciencia

Hígado graso: cuál es la dieta más eficaz para tratarlo y el endulzante que hay que evitar

Especialistas recomiendan la dieta mediterránea y alertan sobre un ingrediente frecuente en bebidas y ultraprocesados

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Por La Nación / Argentina / GDA
El hígado graso puede afectar el corazón y el hígado. Expertos recomiendan cambios en la dieta y evitar ciertos productos.
El hígado graso puede afectar el corazón y el hígado. Expertos recomiendan cambios en la dieta y evitar ciertos productos. (ChatGPT/Generada con IA)







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