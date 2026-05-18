Ciencia

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: el truco casero que ayuda a eliminar grasa y malos olores en la cocina

Un truco casero con ingredientes que muchas personas ya tienen en casa ganó popularidad por su capacidad para combatir la grasa y los olores más difíciles en la cocina

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Por El Universal / México / GDA
El laurel y el bicarbonato forman una mezcla casera utilizada para limpiar trastes, eliminar grasa y neutralizar olores persistentes.
El laurel y el bicarbonato forman una mezcla casera utilizada para limpiar trastes, eliminar grasa y neutralizar olores persistentes. (ChatGPT/Generada con IA)







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