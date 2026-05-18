Hervir hojas de laurel con bicarbonato: el truco casero que ayuda a eliminar grasa y malos olores en la cocina

El laurel y el bicarbonato forman una mezcla casera utilizada para limpiar trastes, eliminar grasa y neutralizar olores persistentes.

Las hojas de laurel y el bicarbonato de sodio suelen utilizarse por separado en la cocina. Sin embargo, cada vez más personas combinan ambos ingredientes para limpiar ollas, sartenes y otros utensilios del hogar.

El laurel se usa para aromatizar comidas y potenciar sabores. El bicarbonato de sodio, por su parte, sirve para ablandar carnes, preparar postres y desinfectar frutas y verduras. No obstante, juntos también funcionan como una mezcla de limpieza doméstica.

La combinación ayuda a remover grasa, restos de comida y malos olores que permanecen adheridos a los trastes. Además, puede facilitar la limpieza de superficies metálicas y plásticas.

Según el portal Leafwell, las hojas de laurel contienen un aceite con compuestos como cineol y eugenol. Estas sustancias poseen propiedades antimicrobianas que dificultan la aparición de bacterias y moho.

El aroma del laurel también ayuda a neutralizar olores fuertes. El sitio El Poder del Consumidor indicó que una sola hoja puede reducir olores fuertes provenientes de alimentos como pescado, ajo o quesos.

El bicarbonato de sodio aporta propiedades desinfectantes y facilita la eliminación de grasa acumulada en ollas, sartenes y cazuelas. Asimismo, contribuye a disminuir los malos olores en los utensilios de cocina.

Cómo usar hojas de laurel y bicarbonato para limpiar los trastes

Para preparar esta mezcla casera se necesitan pocos ingredientes:

3 o 4 hojas de laurel secas

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1 taza de agua

Procedimiento

Hierva la taza de agua. Agregue las hojas de laurel. Mantenga la mezcla al fuego durante cinco minutos. Retire el recipiente y deje enfriar. Añada la cucharada de bicarbonato de sodio. Revuelva la mezcla hasta generar una ligera efervescencia. Vierta la solución sobre una esponja o directamente en los trastes. Lave los utensilios de forma habitual. Enjuague con agua tibia.

La mezcla puede ayudar a desprender con mayor facilidad la grasa y los residuos de comida acumulados en los utensilios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.