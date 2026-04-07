Ciencia

Hervir cáscaras de limón con jengibre en casa: el método natural que elimina olores y aporta bienestar

La mezcla casera permite aromatizar espacios sin químicos y preparar un té con propiedades asociadas al bienestar digestivo y respiratorio

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Por El Universal / México / GDA
Una práctica sencilla con limón y jengibre ayuda a refrescar el hogar y ofrece una infusión con posibles beneficios para la salud.
Una práctica sencilla con limón y jengibre ayuda a refrescar el hogar y ofrece una infusión con posibles beneficios para la salud. (Canva stock/locknloadlabrador de Getty Images/Aflo Images)







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